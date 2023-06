Iran, a processo le due giornaliste che hanno scoperto il caso Mahsa Amini

Era stata lei a denunciare per prima il caso Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana morta dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico.

Ora la giornalista Nilufar Hamedi è a processo a Teheran accusata di aver attentato alla sicurezza nazionale. Era stata arrestata a seguito del suo scoop sulla studentessa di Saqqez divenuta in seguito "martire", la cui morte è stata la miccia di una imponente protesta antigovernativa, considerata la più pericolosa per la tenuta del regime teocratico dal suo insediamento nel 1979.

La 30enne reporter del quotidiano riformista Shargh, aveva scritto la cronaca dall'ospedale di Teheran dove Amini era stata ricoverata, corredando l'articolo con una fotografia dei genitori della vittima che si abbracciavano davanti all'ospedale dove la figlia era in coma. La reporter era nota anche per aver seguito il caso della scrittrice iraniana Sepideh Rashnu, arrestata anche lei per aver messo in discussione l'uso del velo.

Hamedi ha respinto le accuse nella prima udienza del processo. Il marito ha scritto sui social, che l'udienza è avvenuta a porte chiuse, pratica nota nel Paese. "Niloufar Hamedi ha dichiarato alla corte di aver svolto il suo lavoro di giornalista nell'ambito della legge e di non aver compiuto alcuna azione contro la sicurezza dell'Iran", ha scritto su Twitter Mohammad Hossein Ajorlou anche lui giornalista dello stesso quotidiano. A febbraio è stato licenziato.

Il processo a carico della giovane cronista, che quest'anno la rivista Time ha nominato tra le 100 persone più influenti al mondo , è iniziato il giorno dopo l'avvio di un analogo procedimento contro un'altra giornalista, la 36enne Elaheh Mohammadi del quotidiano Ham Miham. Anche lei si trova in carcere dallo scorso settembre, dopo aver firmato un reportage da Saqqez, città natale di Amini, nella provincia del Kurdistan, in occasione della cerimonia funebre della ragazza che si era trasformata in una protesta.

L'8 novembre scorso entrambe le reporter, detenute a Evin, sono state accusate di propaganda contro lo Stato e cospirazione contro la sicurezza nazionale, reati che per la Repubblica islamica prevedono la pena di morte. I processi sono stati riaggiornati ma non si conoscono le date. Secondo la difesa ‘’non c'è stata possibilità di difenderle" ed è stato interdetto l'ingresso al tribunale ai loro familiari.

Il rischio che le due reporter vengano messe a morte suscita grande preoccupazione all'interno del Paese. A causa delle ferree leggi che governano la Repubblica islamica dell'Iran la libertà d'espressione e di stampa è fortemente contrastata. A ottobre il ministero dell'Intelligence iraniano aveva accusato le due giornaliste di essere agenti della Cia.