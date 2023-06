Iran, Amnesty: alla forca i più poveri, triplicate le esecuzioni per reati legati alla droga

"La vergognosa velocità con cui le autorità iraniane eseguono condanne a morte per reati di droga, in violazione del diritto internazionale, mostra la loro mancanza di umanità e il loro profondo disprezzo per il diritto alla vita. La comunità internazionale deve assicurare che la cooperazione nelle iniziative contro il traffico di droga non contribuisca, direttamente o indirettamente, all'arbitraria privazione della vita e ad altre violazioni dei diritti umani in Iran", ha dichiarato Diana Eltahawy, vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa del Nord.

Sempre secondo Amnesty le impiccagioni sono triplicate per reati di droga . Già 173 nei primi mesi di quest'anno, quasi il triplo rispetto al 2022. L'organizzazione umanitaria ha indagato sulla natura dei reati. Queste hanno riguardato per lo più cittadini provenienti da ambienti marginalizzati ed economicamente svantaggiati.

Un ragazzo iraniano riesce a mandare un messaggio dalla prigione di Evin dove è detenuto da 100 giorni in isolamento con su scritto “Il futuro non appartiene ai vigliacchi”. La storia toccante, cosa rara da vedere, è pubblicata sui social dall'emittente 1500tasvir . Racconta del sistema carcerario iraniano e di chi non riesce a vedere la luce dopo giorni di prigione o perchè da lì non esce più vivo.

Non solo droga in Iran, dove in aperta violazione del diritto internazionale, si può essere condannati alla pena capitale anche per adulterio e blasfemia, "apostasia" e in generale per "offese al profeta Maometto" . Reati che seguono una lettura del Corano molto rigida da parte degli ayatollah al potere da quando nel 1979 si è insediata la Rivoluzione khomeinista.

Nel 2023 sono aumentare significativamente anche le esecuzioni nel loro complesso: finora, almeno 282, quasi il doppio del numero delle esecuzioni registrate all'inizio di giugno del 2022. Le condanne hanno riguardato anche la massiccia protesta antigovernativa che da mesi scuote il Paese al grido di Donna Vita Libertà. Sette fin ora quelle eseguite , un paio anche in pubblico, dopo il caso Mahsa Amini la studentessa curdo-iraniana morta mentre era detenuta dalla polizia "morale" per aver indossato male il velo islamico obbligatorio.

Secondo le indagini di Amnesty, che chiede agli Stati di tutto il mondo una condanna ufficiale della Repubblica islamica e la garanzia di processi equi, la pena di morte colpisce prevalentemente le persone povere e vulnerabili, spesso non consce dei propri diritti e non in grado di coprire i costi di una difesa indipendente. Le famiglie dei prigionieri messi a morte patiscono già gravi conseguenze economiche indebitandosi pesantemente per pagare le spese legali.

Particolarmente perseguitata risulta essere la minoranza baluci, già molto impoverita: i prigionieri di quet'etnia costituiscono circa il 20 per cento dei condannati a morte, mentre rappresentano solo il 5 per cento della popolazione dell'Iran.