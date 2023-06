Istanbul: tra proteste, insofferenza e transenne, piazza Taksim si riempie delle bandiere rainbow

È da sei anni che non si svolgeva nella metropoli turca: la Trans Pride March, la parata dell’orgoglio trans organizzata per oggi a Istanbul, è comunque partita, tra cordoni di polizia, contromanifestazioni e qualche fermo. Il luogo non è certo dei più tranquilli per la comunità Lgbtqi+, in un Paese dove i diritti delle persone gay, bisex, lesbo, trans e queer non hanno la visibilità e la difesa di cui possono godere in altri Paesi, soprattutto occidentali. La polizia ha circondato con transenne protettive le strade che portano a piazza Taksim, cuore della città, e le fermate metro di Taksim stessa e di Şişhane sono state chiuse, così come la funicolare Kabataş-Taksim.