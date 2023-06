Istat: ad aprile disoccupazione in calo al 7,8%, tra i giovani al 20,4%

Cala la disoccupazione in Italia. Ad aprile il numero di persone in cerca di lavoro scende al 7,8%, con una riduzione di 0,1 punti rispetto a marzo, e di 0,4 punti rispetto ad aprile 2022. Il tasso di disoccupazione giovanile, nella fascia tra i 15 e i 24 anni, cala al 20,4% con una riduzione di 1,4 punti su marzo e di 4,4 punti percentuali su aprile 2022.

Lo rileva l'Istat sottolineando che le persone in cerca di lavoro scendono sotto quota due milioni, a 1 milione 986mila: un calo di 15mila unità su marzo e di 72mila unità su aprile 2022.

Nel mese, il tasso di occupazione sale al 61% mentre, quello di inattività cala al 33,6% (-0,1 punti sul mese, -0,9 sull'anno).

Il numero di occupati ad aprile 2023 supera quello di aprile 2022 dell’1,7% (+390mila unità). L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa. Il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,0 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+1,0 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva.