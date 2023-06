Renzo Rosso all’ambasciatore cinese in Italia: “I nostri due paesi hanno grandi prospettive"

“Ho aperto a Shanghai un mega store da 2.400 metri quadrati e nel paese abbiamo oltre 100 negozi, entro il 2025 un terzo dei nostri investimenti sarà in Cina, soprattutto a Shanghai la città che più amo per la sua modernità, il suo contatto con il mondo, la vitalità dei giovani. Ci vado spesso per prendere ispirazione da questa metropoli e rinnovare le mie energie creative . Credo che sia importante saper cogliere la filosofia e la cultura di un popolo prima ancora delle attitudini commerciali”. Renzo Rosso parla con orgoglio della sua attività in Cina, rivolto a Jia Guide, l’ ambasciatore cinese in Italia, in un incontro a porte chiuse avvenuto oggi all’ambasciata cinese a Roma. L’ambasciatore Jia Guide risponde e illustra quanto sia forte il successo dei marchi italiani in Cina, ora che la pandemia è finita e gli scambi, il turismo, i voli da e per la Cina sono tornati a pieno ritmo: “proprio per questo sarebbe auspicabile che le relazioni Italia- Cina riprendessero senza ostacoli, senza che l’interferenza delle tensioni geopolitiche internazionali interferissero negli scambi economici e culturali” ha sottolineato l’ambasciatore perché “l’Italia ha tradizionalmente un rapporto privilegiato con la Cina, sin dall’epoca dell’impero romano, sin dall’era di Marco Polo e poi del gesuita Matteo Ricci.

“La firma del MOU tra Italia e Cina nel 2019, il Memorandum of Understanding sulla Nuova Via della Seta” sottolinea ancora l’ambasciatore, “aveva rafforzato questo legame speciale ma ora se questo memorandum che scade nel 2024 non venisse rinnovato, sarebbe un grosso ostacolo per la cooperazione tra i due paesi, che è sempre stata molto intensa alla luce di un proficuo scambio economico e una sincera curiosità culturale. La prossima settimana sono in arrivo in Italia importanti delegazioni tra cui quella del Ministro delle Dogane e quella del Ministro della Propaganda ma se il Memorandum non venisse rinnovato saremo costretti a sospendere queste visite".

Un'affermazione molto decisa da parte dell'ambasciatore cinese, una tensione politica che non corrisponde all’armonia dei rapporti culturali e commerciali tra i due paesi.

Renzo Rosso risponde illustrando la filiera della sua produzione, parlando con entusiasmo della sua attività in Cina chiedendo anche sostegno riguardo a qualche difficoltà , ad esempio quella parte della sua produzione, quel 20% di tessuti e prodotti che vengono trattati in un modo così innovativo e particolare (una sorta di prelavaggio e trattamento con delle sostanze che rende i suoi tessuti jeans unici, morbidissimi al tatto, con quei colori tenui e pastello inconfondibili..). Trattamento innovativo che rende il marchio Diesel ambitissimo in Cina, amatissimo dai giovani, ma che in parte appunto incontra l’ostacolo delle dogane: un prodotto così nuovo non è comune in Cina e dunque non ben riconoscibile , tanto che ancora non esistono nel paese leggi adeguate per far si che il mercato della Repubblica Popolare Cinese sia pronta ad accogliere un prodotto così all'avanguardia.

“I nostri marchi hanno riportato una crescita costante dal 2021 ; + 103% dal 2019” spiega Ubaldo Minelli CEO di OTB group, Only The Brave, l’holding italiana che controlla i brand più importanti tra cui Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander . “Ma il governo italiano” continua Minelli, anche lui presente all’incontro, “se da una parte incentiva le nostre industrie dall’altro rischia di rallentarne la vitalità produttiva, soprattutto quando si tratta della Cina, una potenza temuta da un punto di vista politico ma che già offre e potrebbe offrire enormi opportunità per le aziende italiane”