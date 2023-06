Italia U20, gli Azzurrini piegano la Colombia 3-1. Baldanzi, Casadei e Esposito in rete

Partita sulla carta difficilissima per gli "Azzurrini" di mister Nunziata, un quarto di finale impegnativo, ma affrontato senza paura dagli italiani che sono riusciti a piegare la Colombia all’Estadio San Juan del Bicentenario. Una sfida bella e ricca di emozioni tra due squadre che giocano un ottimo calcio. Un match vibrante che l'Italia ha portato a casa con un netto 3-1. Dopo il primo tempo chiuso sul 2-0, gli azzurri si portano sul 3-0 e i “cafeteros” riescono solo ad accorciare le distanze: il gioco colombiano fatto di un pressing a tutto campo e grande palleggio non riesce ad avere la meglio sui ragazzi di Nunziata che tengono botta e colpiscono con ripartenze brucianti. In gol i soliti Casadei e Baldanzi che in campo si scambiano il favore, e poi Esposito che tanto ha dato nelle precedenti gare senza mai raggiungere il sapore della rete, rete da antologia, di tacco che è una sua specialità. L’Italia vola a Buenos Aires, per disputare la semifinale, l'8 giugno alle 23, con diretta Rai e dovrà aspettare la vincente tra Corea del Sud e la Nigeria.

Getty Colombia Vs Italia: Under20

L'Italia deve rinunciare a Giacomo Faticanti out per un affaticamento muscolare e, precauzionalmente, tenuto fuori dal match, Prati arretra la sua posizione abituale mettendosi davanti alla difesa, Casadei mezzala destra e Giovane, la novità, a sinistra. In difesa rientra Daniele Ghilardi al centro della difesa dopo aver scontato lo stop agli ottavi per somma di ammonizioni. Per il resto, la squadra è quella schierata all’inizio della precedente partita.

Getty Colombia Vs Italia: Under20