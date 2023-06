Jennifer Aniston mostra i capelli grigi e i fan impazziscono: "Bellissima!"

“Sei adorabile al naturale”, “Rimani così”, “Jen i tuoi capelli sono un capolavoro”. Sono solo alcuni dei commenti al video postato sui social da Jennifer Aniston, in cui l'attrice di Friends si mostra con le ciocche brizzolate per pubblicizzare un prodotto per capelli: tra le chiome color miele spuntano fili argentati che nulla tolgono al suo fascino.

Il video è diventato virale e i fan hanno apprezzato. Non poco, considerato che nei suoi trent'anni di carriera, la Aniston ha reso i suoi capelli “leggenda”. A partire dal celebre “taglio alla Rachel”, sfoggiato nella serie tv che l'ha lanciata, diventato popolarissimo, e fino a quel particolare color miele che spopola in tutta la California e non solo.