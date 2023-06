Joe Biden firma la legge che evita un default senza precedenti per gli Stati Uniti

Il Presidente Joe Biden ha firmato la legge che sospende il limite del debito nazionale fino al 1° gennaio 2025, per evitare il primo default degli Stati Uniti.

La sospensione del limite del debito fino all'inizio del 2025 allontana la minaccia di default fino a dopo le elezioni presidenziali del prossimo anno. Oltre ad affrontare il problema del limite del debito, la legge fissa un tetto alle spese non di difesa, espande i requisiti di lavoro per alcuni beneficiari di buoni pasto e recupera alcuni fondi per gli aiuti Covid-19.

L'accordo bipartisan sul limite del debito è stato raggiunto tra la Casa Bianca e i Repubblicani della Camera, al culmine di lunghe giornate e notti di negoziati controversi che a volte sembravano sul punto di fallire.

Per arrivare al traguardo, i legislatori hanno fatto una corsa in anticipo rispetto al 5 giugno, data in cui il Dipartimento del Tesoro aveva avvertito che non sarebbe stato più in grado di pagare tutti gli obblighi della nazione in modo completo e puntuale - uno scenario che avrebbe potuto innescare una catastrofe economica globale.

I tempi per l'approvazione della legge da parte del Congresso erano estremamente stretti, con poco margine di errore, e ciò ha esercitato un'enorme pressione sulla leadership di entrambi i partiti. Giovedì sera, i legislatori della camera alta hanno approvato il disegno di legge con uno schiacciante sostegno bipartisan, con 63 senatori a favore della legislazione e 36 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva a sua volta dato il via libera all’accordo mercoledì sera.

Una volta approvato, l'accordo ha dovuto affrontare le reazioni dell'estrema sinistra e dell'estrema destra, ma alla fine ha ottenuto il sostegno di una vasta gamma di legislatori di entrambi gli schieramenti, molti dei quali moderati.

“I senatori di entrambe le parti hanno votato per proteggere i sudati progressi economici che abbiamo fatto e prevenire un primo default in assoluto da parte degli Stati Uniti”, ha detto Biden in una dichiarazione dopo il voto. “Insieme, hanno dimostrato ancora una volta che l’America è una nazione che paga i suoi conti e rispetta i suoi obblighi – e lo sarà sempre”.

In un discorso alla nazione ieri dallo Studio Ovale, Biden ha detto che "se non avessimo raggiunto un accordo, c'erano voci estremiste che minacciavano di portare l'America, per la prima volta nei nostri 247 anni di storia, verso il default. Niente sarebbe stato più irresponsabile, niente più catastrofico", ha aggiunto il presidente.