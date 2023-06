Juventus: decideremo con Real e Barça l'eventuale uscita dalla Superlega

Un altro passo della Juventus verso la riconciliazione con il governo del calcio. Così potrebbe essere interpretata la lettera che la “Vecchia Signora” ha inviato a Barcellona e Real Madrid, a proposito della Superlega.

Un'iniziativa anticipata oggi dai media spagnoli e confermata in serata dalla stessa Juventus, con una nota ufficiale. Un comunicato nel quale non si parla ancora di abbandono del progetto e si esclude un legame con le prossime decisioni dell'Uefa, chiamata ad esprimersi su eventuali sanzioni per plusvalenze e “manovre stipendi”, con il rischio di un’esclusione dei bianconeri dalla prossima stagione europea.

Dopo il patteggiamento con la corte federale Figc, che ha chiuso il conto con la giustizia sportiva italiana, la nuova mossa è di respiro europeo: il probabile passo indietro sulla Superlega.

Non ancora il definitivo abbandono dell'idea, fa capire il club bianconero, che spiega di "aver trasmesso una comunicazione alle altre due squadre che, come la Juventus, non hanno esercitato il recesso dal progetto Super Lega (Barcellona e Real Madrid) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l'eventuale esclusione di Juventus dal Progetto Super Lega".