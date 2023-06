Nuova esperienza in Arabia Saudita per Karim Benzema

Negli ultimi anni, i migliori calciatori del mondo hanno deciso di concludere la loro carriera giocando in Arabia Saudita. L’esempio più grande è stato Cristiano Ronaldo, che ora è all’Al Nassr. Ebbene, un suo ex compagno di squadra seguirà le sue orme: dopo la sua recente partenza dal Real Madrid, Karim Benzema si trasferirà in Arabia Saudita e al calcio arabo fino al 2025.

Dopo l’annuncio del suo addio al Real Madrid, il Pallone d'oro francese avrebbe infatti già scelto la sua prossima destinazione. Nelle ultime ore si è parlato molto di un suo possibile approdo in Arabia Saudita e ora i media locali danno per certo l’arrivo dell’attaccante francese. Stando a quanto riportato dal canale saudita “Al Ekhbariya”, Benzema avrebbe già apposto la propria firma sul contratto che lo legherà all’Al Ittihad con sede a Jeddah per un periodo di tre anni. L’ingaggio complessivo che gli pagheranno il presidente Anmar Al-Haili e il vicepresidente Ahmed Kaaki sarebbe di 200 milioni di euro.