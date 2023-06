Karim Benzema lascia il Real Madrid dopo 14 anni

Con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha annunciato l'addio di Karim Benzema: "Vogliamo mostrargli il massimo apprezzamento e ringraziarlo perché è già una delle nostre leggende". Benzema attualmente pallone d'oro e giocatore dell'anno della Uefa, è il quinto giocatore come numero di presenza con la camiceta blanca, indossata per 647 partite. Il francese è presente nelle file del Real dal 2009 quando aveva 21 anni. Insieme al Real, Benzema ha vinto tutto quello che si poteva vincere: 25 titoli in tutto, 5 Champions League, 5 mondiali per club, 4 Supercoppe d'Europa, 4 volte la Liga, 3 volte la Coppa del Re e 4 Supercoppe di Spagna, secondo goleador, dopo CR7, nella storia del club. Ha insaccato in rete 353 gol per il club più prestigioso del mondo. "Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa. Auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia per questa nuova tappa della loro vita", scrive ancora il club madrileno che per il prossimo 6 giugno ha organizzato nella città della sportiva un saluto ufficiale.