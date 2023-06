Kata: continuano le ricerche della bambina di 5 anni, nessun riscontro sul nome fatto dalla madre

È passata la seconda notte senza avere notizie di Kata, la bambina di cinque anni di origine peruviana di cui si sono perse le tracce poco dopo le 13 di sabato 10 giugno a Firenze.

Ieri, la telefonata di un uomo ad un'amica, scambiata per la mamma, a cui veniva detto “tua figlia è con me” si ritiene che sia stata fatta da un mitomane anche se rimane “una pista che stiamo battendo”. Così il generale dei carabinieri Gabriele Vitagliano, comandante provinciale a Firenze, parlando con la stampa. “Non ha fornito elementi pratici, né detto perché avrebbe fatto un sequestro, abbiamo elementi per dire che si tratta di una telefonata fallace”, ha continuato il militare. "Stiamo cercando di rintracciare la persona che ha fatto questa telefonata".

Intanto, da ieri alle ricerche da parte delle forze dell'ordine si sono aggiunte quelle portate avanti dai volontari coordinati dalla protezione civile. Per non lasciare alcuna pista intentata sono state estese anche lungo il fiume Mugnone, che scorre nelle vicinanze dell'Astor, l'ex hotel occupato dove la piccola viveva con la madre, Kathrina Alvarez, e il fratellino. Impiegati, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e sommozzatori.

La donna, ascoltata dai carabinieri, avrebbe fatto ieri in caserma il nome di una persona sospettata. Ai microfoni del Tg1 si era detta convinta che “qualcuno” l'avesse "presa perché lei anche se esce qui fuori poi torna. Conosce questa via perché sempre si va a scuola, si va di qua e di là insieme. È impossibile che lei si perda da sola, ma qualcuno l'ha presa e l'ha portata via. Ho detto ai carabinieri chi può essere".

Ma, in queste prime ore di lunedì 12 giugno, non sarebbero emersi al momento elementi di un coinvolgimento. È quanto si apprende dagli investigatori che hanno svolto una serie di accertamenti in relazione alle dichiarazioni della donna senza ancora trovare riscontri sul suo sospettato.