Kata scomparsa a Firenze: al setaccio 1.500 telecamere della città

"Le telecamere sono anche più di 1.500 perché sono tutte quelle installate dal Comune. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro sulla videosorveglianza, sono circa 1.600 credo. E sono ovviamente a disposizione delle forze dell'ordine, che con la procura conducono le indagini". È quanto precisa il sindaco di Firenze, Dario Nardella , in merito alla decisione degli investigatori e degli inquirenti a seguito di una riunione operativa tenuta ieri nel tardo pomeriggio di vagliare i filmati di tutte le telecamere pubbliche per cercare indizi sulla sparizione di Mia Kataleya Alvarez Chicllo. "Non perdiamo la speranza - aggiunge intervenendo a 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno - non possiamo perdere la speranza per il ritrovamento della piccola Kata. Sono passati molti giorni, ma siamo convinti del grande lavoro che sta facendo l'Arma dei Carabinieri in particolare che è stata incaricata delle indagini".

Le indagini dei carabinieri avrebbero allungato il lasso di tempo in cui sarebbe avvenuto il rapimento: in tutto si parla di circa 1 ora e 45 minuti . Si tratta del periodo che passa dall'ultima volta che Kata viene vista a quando scatta l'allarme per la scomparsa.

Il giorno della scomparsa di Kata

Alle 15.01 di sabato 10 giugno una telecamera esterna ha ripreso Kata davanti a uno degli ingressi dell'ex hotel in via Boccherini e tra le 15.12 e le 15.13 viene nuovamente inquadrata mentre sale le scale e poi le riscende per andare nel cortile. In quel momento la Kathrina sta tornando dal centro di Firenze, dopo il turno di lavoro e arriva nell'ex albergo alle 15.45. Ma, secondo quando avrebbe riferito ai magistrati, non vede subito la figlia che pensa stia giocando con il fratellino maggiore di 8 anni. La donna va in camera e solo dopo circa un'ora avrebbe iniziato a cercare Kata, quindi poco prima delle 17 e, non trovandola in cortile, inizia ad allarmarsi e a chiedere aiuto.

Alle 20 circa si stampano i primi volantini delle ricerche con sopra l'immagine di Kata in bianco e nero e una scritta con un pennarello rosso "Scomparsa bambina vestita di rosa". Mezz'ora più tardi la madre è dai carabinieri per denunciare la scomparsa. Persino quel volantino però solleva un interrogativo, secondo quanto scrive oggi l'edizione fiorentina della "Repubblica": viene indicato che la piccola è sparita in via Monteverdi, ma l'ex Astor è situato a un altro incrocio. Forse è stata solo una svista. Tuttavia in via Monteverdi, si scoprirà più avanti, c'è il cancello di una corte di alcuni condomini, che è separata dal cortile dell'ex hotel solo da un muretto. Una possibile via di fuga che al momento non è stata esclusa. Perché la sera della sparizione viene indicata proprio quella via, sbagliata, nel volantino? Persone vicine alla mamma di Kata dicono che per loro via Monteverdi era comunque accanto all'ex albergo.