Kata, al vaglio le immagini di una telecamera puntata sul cortile dell'ex hotel

Proseguono e si intensificano le perquisizioni all'interno delle struttura dell'ex hotel Astor da dove, otto giorni fa, è scomparsa la piccola Mia Kataleya Chiclio Alvarez, 5 anni. Dopo lo sgombero ieri di tutti gli occupanti, sono entrati in campo questa mattinata due esperti del Gis, che utilizzano attrezzature hi-tech per trovare cunicoli e intercapedini anche dietro le pareti. Nel tardo pomeriggio, gli specialisti dell'Arma hanno trovato un'intercapedine con accesso dal giardino, riferisce l'Agi.

I carabinieri hanno inoltre individuato la telecamera di un privato cittadino che copre l'ingresso di un'area adiacente al cortile dell'ex hotel. Secondo gli inquirenti se qualcuno si fosse allontanato da quell'area, scavalcando il muro di cinta del cortile dello stabile, potrebbe essere stato ripreso.

Fonti vicine all'indagine comunicano che fino a ora "sono state effettuate ispezioni, anche attraverso apparecchiature tecnologiche specifiche (sonde, telecamere e droni), che hanno permesso di verificare il contenuto di vani angusti, intercapedini, controsoffitti, cunicoli, tubazioni, pozzetti e di un sottotetto, anche normalmente non accessibili dall'ex hotel Astor, alla ricerca di elementi utili alle indagini. In alcuni ambienti sono continuate le attività di sopralluogo e repertamento delle fonti di prova. Non ci sono novità". "E' stato rinvenuto all'interno di un cassonetto, un telefono cellulare che sarà oggetto di successivi approfondimenti investigativi".