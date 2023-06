Kenya: 5 civili uccisi in attacco Shebaab, alcuni decapitati

Cinque civili sono stati uccisi, e alcuni decapitati, in un attacco avvenuto nella serata di ieri contro due villaggi nel nord-est del Kenya. Gli attacchi sono stati rivendicati dagli islamisti radicali Shebaab. Lo si apprende da una fonte della polizia e degli abitanti.

"C'è stato un attacco ieri sera nella contea di Lamu: cinque persone sono state uccise. Alle vittime è stata tagliata la gola e ce ne sono altre che sono state decapitate", ha detto ad AFP una fonte della polizia. Anche un residente di uno dei villaggi, Hassan Abdul, ha denunciato la morte di cinque persone, "alcune delle quali sono state decapitate".

Il gruppo jihadista Al-Shabaab, di base in Somalia, ha condotto una sanguinosa insurrezione contro il fragile governo di Mogadiscio per più di 15 anni. Il Kenya ha inviato per la prima volta truppe in Somalia nel 2011 per combattere i militanti islamisti affiliati ad Al-Qaeda e ora è uno dei principali contributori di truppe a un'operazione militare dell'Unione africana contro il gruppo terrorista.

Il paese africano ha subito una serie di aggressioni di rappresaglia, tra cui un sanguinoso assedio al centro commerciale Westgate di Nairobi il 21 settembre 2013 che è costato la vita a 67 persone e un attacco alla Garissa University nel 2015 che ha ucciso 148 persone. Nella stessa Somalia, Al-Shabaab ha continuato a condurre attacchi mortali nonostante un'importante offensiva lanciata lo scorso agosto dalle forze filogovernative, sostenute dalla forza dell'Unione Africana nota come ATMIS.