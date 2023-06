Il ritorno di Samantha nel revival di "Sex and the City"

Cast al completo di “Sex and the City”, ma solo per una notte. La rivelazione è apparsa su Variety a firma Ramin Setoodeh ed Elizabeth Wagmeister. Kim Cattrall riprenderà il suo ruolo iconico di Samantha Jones nel finale della seconda stagione di “And Just Like That”, il revival o spin-off della fortunata serie tv al femminile in onda su HBO Max. Si tratterà solo di una scena - scrive Variety. L'attrice l'ha girata il 22 marzo a New York, senza però interagire con le protagoniste della serie, inclusa Sarah Jessica Parker, o con lo showrunner Michael Patrick King. Nella scena, Samantha, che nello show si è trasferita a Londra, avrà una conversazione telefonica con Carrie Bradshaw.

Il ritorno di Samantha farà piacere ai molti fan della serie originale in onda su HBO per sei stagioni dal 1998 al 2004, e al cinema in due film. Cattrall aveva annunciato pubblicamente nel 2016 che non avrebbe più interpretato Samantha. L'attrice è attualmente protagonista del film della Lionsgate “About My Father” con Robert De Niro, ricorda sempre Variety. Successivamente interpreterà un magnate del trucco nel dramma di Netflix “Glamorous”, che sarà presentato il 22 giugno. Anche la seconda stagione di "And Just Like That" sarà presentata lo stesso giorno, ma la scena di Cattrall nei panni di Samantha andrà in onda ad agosto.