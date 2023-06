Kirghizistan, media: arresti di massa per tentato colpo di stato. Cremlino: "Notizie allarmanti"

Un golpe in Kirghizistan quando nessuno se lo aspetta.

E' l'agenzia Kirghiza 24.Kg ripresa dalle agenzie russe, a riferire che il comitato di stato per la sicurezza nazionale avrebbe effettuato arresti di massa di persone che progettavano un colpo di stato. Ma per ora non ci sono ulteriori informazioni né su chi siano i promotori del tentato golpe né dalle agenzie che non hanno fornito al momento notizie ufficiali.

Dal 1936, con il nome di Repubblica Socialista Sovietica Kirghisa, il Kirghizistan divenne una Repubblica federata dell'Unione Sovietica fino al 1991, anno in cui divenne indipendente dall'URSS, e dal 1992 è membro delle Nazioni Unite.

Mosca è entrata subito in allarme e sta già "monitorando la situazione da vicino" ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che se fosse vero si tratterebbe di "notizie allarmanti" dice tramite la Tass. A novembre scorso la visita ufficiale di Vladimir Putin che ha incontrato il presidente Sadyr Zhaparov.

A Bishek è all'esame del Parlamento una legge simile a quella sugli agenti stranieri varata in Russia nel 2012, che costringe le ong che ricevono finanziamenti dall'estero, a controlli e restrizioni. Questo sviluppo si inserisce in una crescente repressione del dissenso. Dal suo arrivo al potere nel 2020, il presidente Sadyr Zhaparov ha preso di mira i suoi oppositori politici e i media. Nel marzo del 2022 è stato anche introdotto un bando alle manifestazioni di protesta nel centro di Bishek, forse in seguito alle proteste contro l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca di fronte all'ambasciata russa.

"Stiamo monitorando attentamente ogni notizia", ha aggiunto Peskov, anche se "non abbiamo informazioni più dettagliate al momento". L'agenzia di stampa ha affermato che un gruppo di persone è stato arrestato con l'accusa di star preparando la presa di potere nel Paese con la forza.

Sabato scorso è stato invece in visita ufficiale il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che a Biškek ha incontrato i massimi funzionari, tra cui lo stesso Zhaparov. I due leader "hanno discusso dell'importanza di un ulteriore sviluppo della mobilità aziendale e del turismo, nonché dell'espansione dei contatti tra i cittadini". Michel è arrivato in Kirghizistan il 2 giugno, dove ha anche preso parte al secondo vertice dell'Asia centrale - l'Unione europea.