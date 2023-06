Kosovo, ancora alta tensione per la protesta dei serbi, diplomazia al lavoro per risolvere la crisi

Situazione ancora difficile in Kosovo dove a nord del Paese anche oggi è alta la tensione interetnica: i serbi locali si sono radunati davanti ai municipi di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok per protestare contro l'elezione di nuovi sindaci di etnia albanese e per chiedere il ritiro dal nord delle unità di polizia kosovara.

Tuttavia la notte è trascorsa tranquilla con la polizia schierata all'interno degli edifici comunali, mentre all'esterno resta massiccio il presidio da parte delle truppe di Kfor, la missione nato in Kosovo.

Dopo i violenti scontri del 29 maggio a Zvecan, le sedi municipali sono state isolate da barriere metalliche e recinzioni di filo spinato, sulle quali i serbi hanno posto numerose bandiere serbe. A Leposavic il nuovo sindaco Ljuljzim Hetemi, di etnia albanese, è da giorni all'interno del municipio dal quale non esce per motivi di sicurezza, e per evitare possibili nuove violenze da parte dei dimostranti serbi.