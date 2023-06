Kosovo, ancora tensioni dopo il voto: pronta la visita degli inviati speciali Usa e Ue

Intanto i media serbi rilanciano la notizia che gli inviati speciali per i Balcani occidentali di Ue e Usa , Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar, saranno in missione a Belgrado e Pristina il 5 e 6 giugno prossimi con l'obiettivo principale di placare le nuove tensioni interetniche tornate a preoccupare l'area dell'ex-Jugoslavia.

'Noi non siamo criminali, vogliamo solo la libertà' , 'Non ci caccerete dalle nostre case' , ‘Vogliamo la pace, non lacrimogeni e bombe’ , gli slogan sui cartelli dei manifestanti.

Calma tesa in nord del Kosovo dove anche oggi gruppi di serbi locali si stanno radunando davanti ai municipi di Zvecan , Leposavic e Zubin Potok in nuove manifestazioni di protesta per chiedere l'allontanamento dei sindaci di etnia albanese eletti il 23 aprile scorso e il ritiro delle unità di polizia kosovara dal nord a maggioranza serba. Le città sono le stesse degli ultimi violenti scontri tra manifestanti serbi e truppe Kfor del 29 maggio scorso, le cui conseguenze hanno causato una forte crisi diplomatica e civile dentro e fuori i confini del Paese dichiaratosi indipendente dalla Serbia nel 2008: trenta militari Nato feriti - di cui 11 italiani e 19 ungheresi - e una cinquantina di serbi.

Il premier non ha gradito le critiche della comunità internazionale (quelle fatte da Usa e Ue) che ha definito eccessive, giustificando l'intervento della polizia e delle truppe Kfor come necessario alla difesa delle istituzioni democratiche. Il segretario di Stato Antony Blinken si è detto convinto che la decisione di Pristina di usare le forza per l'insediamento dei sindaci, ha fatto aumentare "nettamente e in modo non necessario le tensioni". Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti hanno espulso il Kosovo da un'esercitazione Nato minacciando di sospendere anche l'azione di lobby internazionale per il riconoscimento del Paese a livello mondiale.

"Gli Stati Uniti sono un nostro alleato indispensabile, amico e partner - ha detto ancora Kurti - noi siamo eternamente grati per la nostra liberazione e indipendenza, per il nostro sviluppo e democrazia. Ma ora è arrivato il momento di far sentire la verità democratica all'autoritarismo al potere", ha detto poi Kurti in un'intervista al Washington Post.