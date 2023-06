Tensioni in Kosovo, gli inviati speciali lavorano a de-escalation. Osmani: "Punire responsabili"

A una decina di giorni dalle forti contestazioni da parte serba sulle elezione di nuovi sindaci di etnia albanese nel nord del Kosovo, a Pristina sono arrivati i due inviati speciali dell'Unione Europea e degli Usa, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar. Le ultime notti sono trascorse tranquille ma i serbi locali non mollano: pur avendo boicottato e di fatto favorito l'elezione dei sindaci “sgraditi”, sono tornati a radunarsi davanti ai municipi teatro delle proteste la scorsa settimana.

I due diplomatici arrivati ieri in serata hanno attivato subito colloqui per una "necessaria de-escalation" soprattutto a Nord nei tre dei quattro comuni più grandi a maggioranza serba: Zvecan, Leposavic e Zubin Potok, dove durante gli scontri sono stati feriti decine di militari Kfor/Nato intervenuti per sedare le violenze ai municipi, tra questi anche 11 militari italiani, giornalisti e semplici cittadini.

"Punire i gruppi criminali e gli estremisti che hanno usato la violenza è l'unico modo per garantire stabilità sostenibile e a lungo termine", ha detto la presidente kosovara Vjosa Osmani davanti ai due inviati a Pristina. I due inviati hanno espresso tutta la loro preoccupazione: gli alleati sono convinti che la tensione interetnica sia molto alta e che potrebbe degenerare in ogni momento. La presidente ha quindi sottolineato il suo pieno impegno a lavorare insieme ai partner internazionali affinché nel nord si affermino l'ordine e la legge, nel rispetto della "Sovranità della repubblica del Kosovo".

Prima di recarsi nelle aree calde, oggi i due diplomatici saranno a Belgrado per un vertice col presidente serbo Aleksaandar Vucic.

Ier,i due ore di fitto dialogo col premier kosovaro Albin Kurti. Al vertice ha partecipato anche il vicepremier Besnik Bislimi. "Solo lo stato di diritto può aprire la strada a elezioni (al nord) rapide, libere, democratiche ed eque. E tale dovrebbe essere la campagna elettorale", ha affermato Kurti.

Gli inviati "occidentali" hanno risposto con tre proposte - secondo loro - necessarie e urgenti: una rapida de-escalation delle ostilità, nuove elezioni al nord con la partecipazione dei serbi (che di fatto hanno boicottato il voto del 23 aprile scorso che ha portato all'elezione di sindaci albanesi) e il ritorno al dialogo in vista di una normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. le proposte sono state scritte dai due funzionari anche su Twitter.

"È nell'interesse del Kosovo e di tutti avere sindaci legittimi", ha detto Lajcak. Escobar da parte sua, ha detto che la richiesta è stata quella di dare ascolto alla comunità internazionale con una formula che vuole garantire "armonia tra i gruppi etnici". L'inviato Usa ha condannato l'attacco contro i militari della Kfor il 29 maggio a Zvecan da parte di manifestanti violenti serbi, in cui sono stati coinvolti anche 11 italiani. L'Italia vuole che "la situazione si calmi", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Vogliamo togliere quei paesi all'influenza cinese, all'influenza russa", ha aggiunto il ministro, ricordando il ruolo dei militari italiani che "riescono a mantenere la pace e a separare le due fazioni", ha aggiunto.