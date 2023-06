La Camera Usa approva l'aumento del tetto al debito. Biden: "Passo cruciale"

Si allontana il rischio default (fallimento) per gli Stati Uniti: la Camera dei rappresentanti Usa ha infatti approvato l'accordo bipartisan per aumentare per due anni il tetto del debito pubblico, in cambio di alcuni tagli al bilancio. Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen, come scadenza per evitare un default, cioè l'incapacità del governo federale di pagare i suoi debiti.

L'Assemblea, controllata dai Repubblicani, ha espresso 314 voti a favore per inviare il testo al Senato per l'approvazione finale; poi la legge finirà sul tavolo del presidente per la promulgazione. I voti contrari sono stati 117.

Joe Biden apprezza: "Stanotte la Camera ha compiuto un passo avanti cruciale per prevenire il primo default in assoluto e proteggere la storica ripresa duramente guadagnata del nostro Paese. Sono stato chiaro nel dire che l'unica strada da percorrere è un compromesso bipartisan che possa guadagnare il sostegno di entrambe le parti. Questo accordo soddisfa tale test", ha twittato il presidente americano dopo il voto.