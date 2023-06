La Chiesa ortodossa russa bolla il pacifismo come eresia

La Chiesa ortodossa russa ha affermato che il pacifismo è incompatibile con i propri insegnamenti ed è stato presente in dottrine eretiche di diverse epoche. Lo si afferma in una relazione elaborata per l’udienza di un tribunale ecclesiastico che dovrà esaminare alcune dichiarazioni del sacerdote Giovanni Burdin, parroco di una chiesa di Kostroma, sospeso a divinis, perché contrario alla guerra in Ucraina.



Secondo i prelati ortodossi, le dichiarazioni di Burdin "denigrano palesemente l'attività delle massime autorità ecclesiastiche", ciò che "mina la fiducia dei credenti nel patriarca e nei vescovi" e danneggiano "l'unità della Chiesa", si legge nel fascicolo preparato per l’udienza.



“Ma anche lo stesso pacifismo, con cui il sacerdote Burdin sta cercando di proteggersi dalle accuse a suo carico, non è compatibile con l'effettivo insegnamento della Chiesa ortodossa russa, in particolare esposto nei Fondamenti del concetto sociale. Il pacifismo in diverse epoche della storia della chiesa era presente nelle dottrine eretiche - tra gnostici, pauliciani, bogomili, albigesi, tolstoiani, rivelando, come altre ideologie utopiche, una connessione con l'antico chiliasmo”, dicono i materiali del caso. La Chiesa ortodossa russa ha osservato che nel corso della sua storia "ha benedetto i soldati per difendere la Patria".



I rappresentanti della Chiesa ortodossa russa hanno definito "immaginario" il pacifismo di Burdin e hanno affermato che "la sua posizione politica anti-russa, percepita come inaccettabile nel nostro Paese, è chiaramente visibile".



Giovanni Burdin ha dichiarato che le autorità ecclesiastiche hanno deciso di imbastire un processo a suo carico dopo che aveva deciso di passare dalla Chiesa ortodossa russa alla Chiesa ortodossa bulgara, ma il patriarca Kirill gliel’ha vietato.



Nel marzo 2022, il sacerdote è stato multato di 35.000 rubli (circa 400 euro) in base all’articolo del Codice penale russo sullo "screditamento" dell’esercito russo perché aveva pronunciato un sermone contro la guerra.