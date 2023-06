La Corea del Sud blocca i canali YouTube degli influencer nordcoreani: "Fanno propaganda"

In tutto, le clip postate su YouTube - sono circa una ventina - hanno totalizzato oltre un milione di visualizzazioni. Quanto basta a definire YuMi "un'influencer", se non fosse che proviene dal paese più isolato del mondo, dove solo pochi, appartenenti all'élite, hanno l'accesso a Internet e dove la maggior parte della popolazione vive in condizioni drammatiche. “Qui si muore di fame” , hanno raccontato alcuni testimoni ai giornalisti della Bbc.

In un altro video, assapora un gelato: “È delizioso”, commenta a favore di camera. In un altro ancora è al centro di una strada appena inaugurata. Si intravedono i grattacieli della capitale della Corea del Nord.

YuMi si allaccia delicatamente le punte. Sullo sfondo, le ballerine si preparano per gli esercizi alla sbarra. “Fin da piccola le scarpe che sognavo erano queste, non i tacchi”, dice, parlando in inglese, mentre scorrono le immagini di lei che sbucano da simil polaroid. Sembra una sala da ballo qualunque, ma si trova a Pyongyang .

Il canale YouTube di YuMi, creato lo scorso giugno, è uno dei numerosi account sui social apparsi negli ultimi due anni, in cui i nordcoreani condividono la loro vita quotidiana. Troppo dorata per essere “vera”.

Come quella dell'undicenne Song A, che conta quasi 32 mila follower dal suo debutto sulla piattaforma nell'aprile 2022. Nei suoi video, in cui parla con accento britannico, racconta le sue giornate da adolescente: si diverte al parco acquatico, condivide la gioia del ritorno in classe senza mascherina, mostra la sua cameretta con libreria, scrivania, mappamondo e tende rosa. "Il mio libro preferito è 'Harry Potter' scritto da J. K. Rowling", dice, nonostante le regole rigide del paese vietino la cultura straniera.

Video che "sembrano un'opera teatrale ben preparata" scritta dal governo nordcoreano, sostiene Park Seong-cheol, ricercatore presso il Database Center for North Korean Human Rights, intervistato da Cnn. In altre parole: propaganda volta a rimodellare l'immagine della Corea del Nord nel mondo e, di riflesso, quella del dittatore Kim Jong-un.

Troppe le discrepanze tra le immagini postate sui social, spesso chiaramente lavorate in post produzione, e la triste situazione dei diritti più volte evidenziata dalle Nazioni Unite, in un paese in cui l'uso di Internet è fortemente limitato. I pochi privilegiati a cui è consentito l'accesso agli smartphone possono accedere solo a un'intranet gestita dal governo e fortemente censurata. Infine il bando a libri e film stranieri che espone a severe punizioni chi li ottiene con il contrabbando del mercato nero.