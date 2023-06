La Corte dei Conti ribadisce la sua contrarietà a emendamenti nel D.l. Pubblica Amministrazione

L'Associazione dei magistrati della Corte dei conti "ribadisce la netta contrarietà alle due norme che sottraggono al controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prorogano l'esclusione della responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose, tenute da soggetti sia pubblici che privati, riducendo di fatto la tutela della finanza pubblica". Lo si legge in una nota diffusa dai magistrati contabili dopo l'assemblea straordinaria convocata dall'associazione in vista dell'approvazione degli emendamenti inseriti dal governo nel “Decreto legge - Pubblica Amministrazione” (dl P.A.).

Il dl Pa, contenente, tra l'altro, le misure riguardanti i controlli della Corte dei Conti sul Pnrr e la proroga dello scudo erariale, è all'esame della Camera, sul quale il governo ha posto la fiducia, come annunciato all'Assemblea di Montecitorio dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il voto di fiducia si terrà martedì 6 giugno alle ore 14 con la prima chiama, al termine delle dichiarazioni di voto che inizieranno alle 12.30.