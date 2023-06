Maternità surrogata, la Corte di Strasburgo boccia il ricorso di alcune coppie gay contro l'Italia

La Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso, che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita, legalmente riconosciuti all'estero, per bambini nati tramite la maternità surrogata. La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale.

La Corte in una nota ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali - osservano i giudici di Strasburgo – non si è scontrato con un'impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione e non l'avevano utilizzata”.