La droga zombi è arrivata in Europa. Negli Stati Uniti ha provocato 100mila morti

Xilazina e Fentanyl. La prima è un farmaco veterinario usato come sedativo per cavalli e bovini. Il Fentanyl è un oppioide sintetico usato negli ospedali come antidolorifico ad azione rapida. Negli Stati Uniti il Fentanyl viene assunto come droga tra i tossicodipendenti americani. Dalla miscela di queste due sostanze nasce la "cosidetta droga zombi”. Nel 2021 solo negli Stati Uniti sono morte per overdose da droghe, in particolare oppiacei, 100mila persone. Un'ecatombe. Nel 2022 è stata accertata la prima vittima europea. Si tratta di un inglese di 43 anni con una lunga storia di tossicodipendenza. Le analisi hanno riscontrato la presenza, contemporanea, nel corpo di 11 droghe che l’uomo si iniettava nelle vene.

“La droga zombi è un mix di sostanze. Il più delle volte è un “assunzione inconsapevole di Xylazina”. “Gli spacciatori tagliano la droga ma il “consumatore” non sa con cosa, quindi chi pensa di prendere eroina non sa che in quella dose ci sono altre sostanze come la Xylazina”. A parlare è Giovanni Serpelloni medico specialista in neuroscienze, Direttore scientifico dell’Istituto Clinical Center e Tms Team a Verona, con un’esperienza nazionale e internazionale sull’uso di sostanze. Ha coperto incarichi come Coordinatore Nazionale Droghe in ambito europeo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.