La felicità di Noel Gallagher degli Oasis per la vittoria del City

Noel Gallagher ha visto la finale di Champions in un pub di San Diego in California e con altri tifosi ha festeggiato la vittoria del Manchester City sull'Inter.

Durante un'intervista al programma locale TalkSport il fondatore degli Oasis era stato invitato al Bluefoot Bar and Lounge e ieri sera ha mantenuto la promessa. Il cantante era in città per un concerto.