La fidanzata di Matteo Di Pietro chiude i profili social per minacce: "Io estranea, non ero in auto"

Giulia Giannandrea, questo il nome della ragazza, ha deciso di chiudere i suoi profili social per le troppe minacce ricevute. Lo ha annunciato la stessa giovane in un post, precisando di non aver nulla a che fare con lo schianto.

Mentre continua la processione a Casal Palocco per portare un fiore nel luogo dove il piccolo Manuel ha perso la vita, dopo che una Lamborghini con a bordo gli youtuber TheBorderline ha travolto la Smart guidata dalla mamma del bambino, la bufera mediatica scatenatasi sul caso travolge, non solo il collettivo da 600 mila followers, ma anche familiari e persone a loro vicine.

"Dopo due giorni molto difficili di minacce e insulti, aspettando che i fatti si chiarissero, sono costretta a intervenire per dire che io non ero presente nell’auto dell’incidente, che non sono una youtuber e che sono totalmente estranea ai fatti. Il mio nome e la mia foto sono stati ingiustamente e ripetutamente pubblicati su tutti i principali quotidiani nazionali e telegiornali esponendomi ad accuse e minacce di ogni tipo alle quali darò seguito con opportuni procedimenti legali", scrive in un post.

"Sono profondamente sconvolta per la tragedia che ha coinvolto la famiglia di Manuel a cui esprimo tutto il mio dolore, io non merito le accuse e le minacce che ho ricevuto e sto ricevendo perche lo ripeto ancora una volta sono completamente estranea ai fatti Sono costretta a chiudere il mio profilo perche i messaggi e le minacce non sono piu sostenibili", conclude.