La furia del tornado si abbatte sugli Stati Uniti centrali, morti e feriti. Voli cancellati

Il maltempo di domenica ha provocato tre morti negli Stati Uniti centrali. Un tornado ha colpito una casa dell'Indiana, uccidendo un uomo e ferendo sua moglie. Il tornado ha colpito la casa domenica sera in una zona rurale della contea di Martin, nel sud dell'Indiana. Un funzionario della contea dice che la donna ferita è stata trasportata in elicottero in un ospedale. Un altro tornado si è abbattuto nella periferia sud di Indianapolis, danneggiando almeno 75 case, senza riportare feriti. In Arkansas, KTHV-TV riferisce che due persone sono state uccise e una terza è rimasta ferita quando un albero è caduto su una casa a Carlisle.