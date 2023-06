La grande occasione per Tonali, sirene inglesi per il giocatore del Milan

E' sempre più probabile la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra monstre che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Tonali diventerebbe così l'acquisto più caro nella storia del club, superando i 68 milioni spesi la scorsa estate per ingaggiare Isak. Soldi freschi e insperati per il Milan, un grande affare per i rossoneri e una grande occasione per il giovane giocatore capitano degli azzurrini della under 21. Il Newcastle è considerato al momento uno dei club più ricchi d'Europa, approdato dopo vent'anni in Champions, c'è in più il fascino della Premier, considerato il campionato più bello e competitivo del mondo. Per Tonali sembra sia pronto un contratto di 6 anni da 8 milioni di euro più bonus. Questa sera il capitano della U21 potrebbe scendere in campo contro la Francia già da giocatore "in pectore" del Newcastle. Ma non tutti sono felici di questo probabilissimo trasferimento, "State vendendo l'anima", insorge la tifoseria rossonera che perderebbe così un giocatore simbolo visto anche il suo rapporto da tifoso con il Milan. Una vendita che per il popolo del Diavolo non andrebbe fatta proprio perché Tonali ha qualcosa in più di un valore da semplice player trading.

Ma i tifosi rossoneri possono stare tranquilli, con i tanti soldi della cessione, il Milan è al lavoro per un sostituto di livello. Frattesi sarebbe l’uomo giusto e i rossoneri sarebbero pronti a sfidare Inter, Juventus e Roma per averlo. Se il Milan cederà in tempi brevi Tonali alle proprie condizioni, allora potrebbe accontentare il Sassuolo che – vista l’asta che si è creata – ha chiesto 40 milioni di euro per il giocatore.

Anche il mercato dei Magpies potrebbe non fermarsi qui visto che il club potrebbe assicurarsi in prestito via Al Hilal Ruben Neves: il centrocampista portoghese ha già un accordo con i sauditi che verseranno 55 milioni di euro al Wolverhampton. Poiché però Al Hilal e Newcastle condividono la stessa proprietà - il fondo sovrano Pif - Neves potrebbe restare un'altra stagione in Premier.