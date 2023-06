La Guardia costiera arriva a Pozzallo con 22 migranti messi in salvo nella notte, in 41 a Lampedusa

Concluso intorno alle 2 lo sbarco di 22 persone arrivate a Pozzallo a bordo della Cp 308. Sono state messe in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera a circa 90 miglia a sud est di Pozzallo. Non sono state rilevate problematiche di natura sanitaria. Le persone messe in salvo sono tutte bangladesi eccetto due egiziani. Nessuna donna, tutti uomini e tra loro tre minori.

In 41 sbarcati a Lampedusa, erano su un barchino partito dalla Tunisia

Altri 41 migranti, fra cui una donna, sono stati soccorsi, mentre viaggiavano su un barchino di 7 metri, al largo di Lampedusa dalla motovedetta Cp319 dell Guardia costiera. I migranti hanno dichiarato di essere originari del Gambia, Mali, Senegal, Guinea e Costa d'Avorio e d'essere partiti da Sfax in Tunisia e d'aver pagato 2mila dinari a testa per la traversata. Salgono a tre, con un totale di 84 migranti, gli sbarchi di oggi a Lampedusa.

In 43 sbarcano a Lampione, ci sono feriti e disabili

Due sbarchi di migranti sull'isolotto di Lampione, nelle Pelagie, dove sono approdati in 43. I soccorsi sono stati effettuati da una motovedetta della Guardia di finanza. Sul primo mezzo erano in 38, fra cui 4 donne e 4 minori, originari di Benin, Burkina Faso, Siria e Sudan. Ai soccorritori hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia. Tre di loro sono stati portati al Poliambulatorio di Lampedusa: uno per parestesia agli arti inferiori, uno per un trauma al petto e un altro per una ferita a una mano da medicare. Sei, inoltre, sono risultati essere affetti da scabbia e 12 sono ciechi.

Sul secondo barchino approdato erano, invece, appena in 5, fra cui due minori non accompagnati, originari della Tunisia. Situazione, comunque, sotto controllo all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono, al momento, 89 ospiti a fronte di una capienza massima di poco meno di 400.

Geo Barents salva 38 persone in acque internazionali

La Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha soccorso 38 persone in acque internazionali. I naufraghi si trovavano a bordo di un'imbarcazione in vetroresina in difficoltà. Tra loro vi è anche un minore non accompagnato. Lo rende noto la stessa Ong. La segnalazione era partita da Alarm Phone ed è stata condotta attraverso il supporto aereo di Sea Watch Italy.