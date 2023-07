La guerra in Sudan negli occhi dei bambini costretti a guardare le atrocità del conflitto

LE PAROLE DEI BAMBINI

Un carro armato che uccide due bambini, uno si nasconde sull’albero e un altro guarda impotente.

Save the Children Disegni dei bambini del Sudan sul conflitto

Come ero prima delle guerra, come sono ora in guerra con le bombe

LE EMOZIONI DEI BAMBINI

Save The Children Filippo Ungaro visita i campi profughi Rohingya

Questo è il Sudan disegnato dai bambini dove, da 8 settimane, si combatte incessantemente a dispetto dei cessate il fuoco. A sfidarsi le forze armate fedeli al capo di stato Abdel Fattah Abdelrahman Burhan e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces guidato da Mohammed Hamdan Dagalo. In Sudan ci sono 24 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Secondo la stima dell'Unicef sono 13 milioni i minori in difficoltà. "Tra questi - spiega Filippo Ungaro Direttore Comunicazione e Campagne di Save the Children - ben 9 milioni dovranno affrontare gravi carenze alimentari, 1,7 milioni in più rispetto al periodo precedente agli scontri. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) parla di 1,9 milioni di sfollati che rischiano di morire di fame.

Amnesty International Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International

“Il Sudan è uno stato – spiega Riccardo Noury Portavoce di Amnesty International Italia - dove ci sono molti richiedenti asilo che hanno affidato i loro passaporti alle ambasciate riponendo in loro la speranza di lasciare il Paese. Con l’inizio del conflitto le sedi diplomatiche di Khartum sono state chiuse . Adesso queste persone vagano nel paese e non sappiamo cosa succederà”. Le due fazioni che si affrontano in Sudan, secondo molti analisti, stanno tenendo il controllo non solo delle miniere d'oro, ma anche delle industrie e delle fabbriche. “Questo – sottolinea Riccardo Noury - è il motivo degli scontri tra le parti: controllare questo enorme bacino di risorse al quale sono interessati Stati Uniti, Cina e Russia. Il cessate il fuoco e i negoziati tentati da Stati Uniti e Arabia Saudita sono falliti e non sono stati rispettati. Si deve anche, considerare il ruolo dell’Egitto e degli Emirati. L’Egitto sostiene il generale al-Burhan e gli Emirati il generale Hamdan Dagalo”. "Ci sono paesi confinanti che possono intervenire con un accordo sul cessate il fuoco, ma prima di tutto si deve sospendere ogni azione contro i civili. Sono stati bombardati quartieri, ospedali, vie di fuga, l’aeroporto è stato il primo ad essere stato chiuso. Questa è una guerra contro i civili – sottolinea Riccardo Noury - perché le forze armate e quella paramilitare non hanno nessun seguito tra le persone. È una guerra quasi privata” .

Amnesty International Campo profughi in Sudan

Il Darfur dimenticato In Darfur si combatte da 20 anni una delle guerre dimenticate. "Il Darfur – continua Riccardo Noury - “è una realtà complessa "ci sono varie etnie e popolazioni nomadi e sedentarie. Parliamo degli agricoltori. Anche qui la crisi climatica ha avuto un ruolo disastroso. Un esempio semplice: con la crisi climatica, se l’unico mezzo per sopravvivere sono un pascolo o un terreno, la siccità o temporali che durano giorni, riducono gli spazi di entrambi, nasce così una competizione che si espande fino ad arrivare al conflitto”. Anche qui i bombardamenti hanno distrutto le infrastrutture e i quartieri dove vivono donne, uomini, anziani.

Getty Grandi proteste a Khartoum in Sudan, 2019

Finanziamenti e diritti umanitari A New York durante la conferenza internazionale per gli aiuti umanitari Save The Children aveva chiesto circa 3 miliardi di dollari, portando poi a casa “la promessa” di 1,5 miliardi di dollari. “Il nostro Paese - dice Filippo Ungaro direttore Campagne di Save the Children Italia- ha sostenuto questi aiuti. Una delle cose che sta accadendo come in altri paesi in questi giorni- continua-- è l’aumento delle violenze, degli stupri sui bambini ma in particolare sulle bambine. Quando le famiglie cercano da mangiare per tirare avanti, le bambine si devono occupare della “casa” nei campi degli sfollati e per disperazione si ricorre alle spose bambine”. " È stato violato – sottolinea con forza Riccardo Noury di Amnesty International Italia - il diritto alla vita. È stato violato uno dei principi fondamentali del Diritto Internazionale che nei conflitti i civili non si toccano. Quando ci si scontra all’interno una capitale senza distinguere tra gli obiettivi da colpire, i civili sono le prime vittime. Ecco perché parliamo di omicidio dell’umanità per questo chiediamo alle autorità internazionali di intervenire”.

@Amnesty International Sudan

Un paese al collasso Gli ospedali sono chiusi e militarizzati. Non arrivano farmaci e i medici sono fuggiti. In questo momento le Ong hanno grandi difficoltà ad entrare nel paese, l’unica via di “entrata” è Port Sudan. Il Sudan prima della guerra era già sprofondato “in una crisi profonda” e ”anche qui in cambiamenti climatici hanno avuto effetti disastrosi". “Si sta vivendo una forte siccità, - spiega Filippo Ungaro - che per un paese che si basa sui raccolti dell’agricoltura per sostenere la popolazione ci si domanda cosa succederà". Maggio e giugno sono i mesi della semina che purtroppo è stata compromessa dai bombardamenti, i contadini sono fuggiti, manca la benzina, i prezzi dei beni di prima necessità sono aumentati del 400%. I prestiti non sono stati erogati perché le banche sono chiuse. Il primo effetto tangibile è la malnutrizione. Poco tempo fa, fuori dalla capitale, è stata distrutta una fabbrica produceva alimenti proteici per sostenere i bambini. È stato saccheggiato un deposito del World Food Programme (WFP) uno degli hub logistici dell’agenzia nel Sudan centro-meridionale che doveva sostenere 4,4 milioni di persone. I saccheggi sono all’ordine del giorno.

Getty Scontri a Khartoum tra esercito sudanese e forze paramilitari RSF

5 per mille e donazioni Si può fare molto spiegano Amnesty International Italia , Save the Children e altre organizzazioni umanitarie. Le campagne costano, costa allestire un campo di sfollati e il personale, costa curare i bambini dalla polmonite e il colera.

Save the Children Sudan, bambini

La malnutrizione La malnutrizione si può curare. “Ad esempio per pochi centesimi si compra Plumpy-nut. Una barretta a base di burro di arachidi e noccioline molto proteica e dolce destinata sopratutto ai bambini”.

Save the Children Sudan, bambini

A Filippo Ungaro abbiamo chiesto di raccontarci come è un bambino malnutrito: “Ci sono due segni in particolare: se tocco il braccio di un bimbo resta un buco nella pelle che resterà alcuni giorni. Poi gli occhi. Occhi vuoti, che sembrano non guardare nulla e non sperare."