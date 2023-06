La ritirata di Prigozhin, quello che sappiamo sull'accordo con il presidente Lukashenko

Passerà alla storia probabilmente come una delle più rocambolesche giornate della Russia moderna. Una potente compagnia privata insubordinata, la Wagner, il cui capo, Evgenij Prigozhin, pretende la destituzione del capo dell'esercito, Valery Geresimov, e del ministro della Difesa, Sergej Shoigu, e per ottenerli, con la forza, marcia sulla capitale, in quella che chiama una “marcia per la giustizia”, fino quasi a raggiungerla, ma si ferma, dopo aver probabilmente messo un bel po' di paura ai vertici del Cremlino, a circa 200km di distanza dopo aver raggiunto un accordo con il presidente della Bielorussia, uno degli ultimi stati satelliti dell'ex Urss ancora rimasto fedele a Putin.

Il dietrofront della Wagner

Il capo del Gruppo Wagner ha dunque annunciato di aver dato l'ordine di riportare i convogli alla base e tornare sul campo di battaglia in Ucraina. Prigozhin ha sottolineato che la sua è stata una scelta arrivata per senso di responsabilità e per evitare spargimenti di sangue. Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito al telefono Alexander Lukashenko e lo ha ringraziato per il lavoro svolto.

I punti dell'accordo: trovata “un'opzione redditizia e accettabile”

Qualcosa dell'accordo tra Prigozhin a Alexander Lukashenko in queste ore concitate sta cominciando a trapelare. Precisamente, il servizio stampa del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha riferito che Prigozhin avrebbe accettato di fermare l'avanzata delle sue truppe attraverso la Russia negoziando "un'opzione redditizia e accettabile per risolvere la situazione, con garanzie di sicurezza per i combattenti del gruppo".

Le garanzie

Per quanto riguarda “l'opzione redditizia e accettabile” al momento attuale visto il muro di opacità che avvolge tanto il modo russo che quello beilorusso, è veramente difficile capire di cosa si possa trattare. Sulle "garanzie", il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha riferito che il procedimento penale contro Prigozhin sarà archiviato, e che il futuro del capo Wagner sarà in Bielorussia. Anche se il portavoce di Putin non ha specificato che cosa andrà a fare esattamente Prigozhin nell'ex repubblica sovietica. Le accuse per i soldati mercenari della Wagner invece saranno ritirate “per i meriti acquisiti sul campo di battaglia”.

"Alcuni di loro, se lo desiderano, firmeranno contratti con il Ministero della Difesa", ha detto poi Peskov senza fornire ulteriori dettagli. Il portavoce presidenziale russo ha anche spiegato perché a condurre le trattative con Prigozhin è stato il presidente bielorusso. "Il fatto è che Alexander Grigoryevich conosce personalmente Prigozhin da molto tempo, circa 20 anni, ed è stata una sua proposta personale, che è stata concordata con il Presidente Putin", ha dichiarato Peskov. "Siamo grati al Presidente bielorusso per questi sforzi", ha concluso.

Voci non confermate: via Shoigu e Gerasimov

Circolano poi sui social network e sui media russi e ucraini voci non confermate secondo cui nel negoziato per fermare la marcia dei Wagner verso Mosca sarebbero state concordate "modifiche" alla leadership del ministero della Difesa russo, compresa la sostituzione all'attuale ministro della Difesa Sergej Shoigu e del capo di stato maggiore dell'esercito Valery Gerasimov. Tali indiscrezioni non trovano al momento conferme ufficiali.