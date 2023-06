L'omicidio di Giulia Tramontano: i colleghi della sorella lanciano raccolta fondi anti-violenza

"Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. E' difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi. Ma ti guardo in questa foto e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre. Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi", scrive su Instagram Chiara Tramontano, commentando la raccolta fondi lanciata dai alcuni suoi colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

Dopo aver assistito all'orrore indescrivibile, la voglia di non dimenticare, di tenere accesa la luce su quanto accaduto e rimboccarsi le maniche per fare qualcosa di concreto in favore delle donne vittime di violenza.

Dopo aver lanciato appelli per ritrovare sua sorella, quando Impagnatiello non aveva ancora confessato di averla uccisa, Chiara Tramontano continua a utilizzare i social per onorare il ricordo di Giulia e la sua presenza insostituibile nella vita della loro famiglia.

Già ieri, sempre in una storia condivisa su Instagram, aveva dedicato a Giulia e al nipote mai conosciuto, parole dolcissime e struggenti: "Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto. Io vorrei urlarlo al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola".

"Perché io sono morta lentamente in questi cinque giorni -continua Chiara-. Noi siamo morti. Perché tu non sia mai sola. Siamo venuti con te - scrive in merito al bimbo che la donna portava in grembo -, per poterlo cullare, abbracciare, toccare. Perché volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso. Noi avremmo voluto fare di più per portarti a casa. Ti prego... dimmi: è stato abbastanza? Tu ci hai sentito? Perché noi non sentiamo più nulla".