La sparizione di Kata: l'ipotesi è rapimento con riscatto. Notte in ospedale per la madre

Firenze si sveglia dopo la terza notte senza alcuna notizia di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa nel primo pomeriggio di sabato 10 maggio.

Una notte che la madre, Katherine, ha passato in ospedale, dove è stata trasportata nel tardo pomeriggio di ieri perché, secondo quanto appreso, avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina.

Stato di salute monitorato anche per il padre della bambina, detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano per reati contro il patrimonio, che ha tentato il suicidio dopo avere appreso della scomparsa della figlia. L'uomo avrebbe ingerito detersivo ed è stato poi portato in ospedale dove è stato sottoposto a lavanda gastrica.

Ma i gesti estremi dei genitori non rallentano le indagini che, anzi, vanno avanti. Analisi e ricerche vedono impiegati cani molecolari ma anche droni e termocamere, capaci di rilevare a distanza la temperatura umana, sono tra gli strumenti utilizzati dalle forze dell'ordine aiutati da 225 volontari che si sono alternati in parchi, giardini e strade fra Porta al Prato dove c'è la stazione Leopolda e Peretola, tra la l'Arno e il quartiere di San Jacopino.

Nel mezzo c'è l'ex hotel Astor in via Maragliano, lo stabile occupato dove Kata vive con la mamma e il fratello. Ma, nonostante tutto l'impegno profuso, di Katalina ancora non si hanno tracce e l'esito delle varie attività rimane negativo. Nulla di fatto anche dai controlli a tappeto all'interno dell'edificio ex Inpdap, a sua volta occupato, che si trova a poche centinaia di metri dall'ex hotel Astor.

Ed è proprio la mancanza di risultati a spingere sempre più gli investigatori a valutare l'ipotesi di un sequestro di persona a scopo di estorsione.

Partendo dal presupposto che la bambina non è stata trovata nelle ripetute perquisizioni dentro l'ex albergo e nello stabile vicino e che, se fosse uscita da sola per giocare, sarebbe stata vista prima o poi dai residenti e segnalata, resta la possibilità teorica - sul punto ad ora non ci sono elementi concreti, hanno sottolineato i carabinieri - che qualcuno l'abbia portata via.

Lo zio Abel intanto ha ribadito che lui teneva d'occhio la piccola dalla finestra del suo alloggio e poi non l'ha vista più nel cortile: "È stato un attimo ed è sparita".

Nelle simulazioni di ciò che potrebbe essere accaduto, c’è la possibilità che Kata sia uscita dal cancellino su via Boccherini, quello da cui passano gli occupanti e che oggi era presidiato da una donna dell'Est. Oppure, ma è più difficile per un bambino senza aiuto, potrebbe aver scavalcato un cancellino rugginoso che fa accedere al condominio accanto all'ex albergo.

Nel mentre, i carabinieri scartano segnalazioni e piste infondate. Come quella in cui veniva detto al cellulare della mamma di Kata "ho io tua figlia”: un mitomane, secondo il generale Vitagliano. Piuttosto, si passano al setaccio con attenzione le telecamere di tutto il quartiere alla ricerca di quei fotogrammi che potrebbero fornire una risposta su quanto sia davvero accaduto alla bambina.