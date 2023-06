Lampedusa, sbarchi senza sosta: in 48 ore giunti in quasi 1300 sulla costa italiana

Sono dodici i barconi giunti nella notte sulle coste lampedusane.

A bordo, 691 migranti, tra cui molte donne. Chi è partito da Sfax ha raccontato alle forze dell'ordine d'aver pagato per la traversata, effettuata su barchini di appena 7 o 8 metri, dai mille ai 3mila dinari tunisini. Le nazionalità di chi è partito dalla Tunisia sono Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Sudan, Togo, Benin, Ghana.

Da Zuwarah, in Libia, sono salpati invece bengalesi, eritrei, malesi, gambiani, marocchini, nigeriani, siriani ed egiziani. Tre su 12 imbarcazioni - con a bordo rispettivamente134, 42 e 129 persone - sono partite proprio da quel Paese.

Si tratta della stessa ondata di arrivi senza sosta che, nelle ultime sole 48 ore, ha portato l'hotspot dell'isola siciliana a dare asilo a circa 1200 ospiti a fronte di una capienza massima che non tocca le 400 unità.

Solo ieri gli approdi sono stati 15 per un totale di 612 persone. In tutti i casi, le operazioni di salvataggio sono state eseguite dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia di finanza.

Per la giornata di oggi sono stati già predisposti altri trasferimenti: la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha stabilità che per 230 persone sarà previsto l'imbarco sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Altri 200 circa dovrebbero lasciare l'isola stasera, mentre per 600 profughi e richiedenti asilo è previsto l'imbarco domani sulla nave Dattilo.

Nell'isola, da oggi fino al 22 giugno, è attesa anche la visita di una delegazione della Commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo, guidata dal presidente della commissione parlamentare, Juan Fernando Lopez Aguilar.