L'Angelus del Papa: "Abbiamo bisogno di persone vere, come San Pietro e Paolo"

San Pietro “è roccia”, è “pietra” e “un semplice sasso”. Nella festa dei Santi Pietro a Paolo, il Papa dedica il suo discorso prima della recita dell'Angelus alla figura di Pietro: “È un nome che ha più significati: può voler dire roccia, pietra o semplicemente sasso” sottolinea il Pontefice. “Ed effettivamente, se guardiamo alla vita di Pietro, troviamo un po' tutti e tre questi aspetti del suo nome. Pietro è una roccia: in molti momenti è forte e saldo, genuino e generoso. Lascia tutto per seguire Gesù. Pietro però è anche una pietra, adatta per offrire appoggio agli altri” prosegue il Papa, ricordando che “una pietra, fondata su Cristo, fa da sostegno ai fratelli per la costruzione della Chiesa”. Ma Pietro “è pure semplice sasso: emerge spesso la sua piccolezza”.

“In Pietro c'è tutto questo - ribadisce Bergoglio - la forza della roccia, l'affidabilità della pietra e la piccolezza di un semplice sasso. Non è un superuomo: è un uomo come noi, che dice ‘sì’ a Gesù con generosità nella sua imperfezione”.

“Pietro e Paolo sono state persone vere, e noi, oggi più che mai, abbiamo bisogno di persone vere” conclude Francesco.

Nell'omelia della messa che aveva preceduto la recita della preghiera di mezzogiorno ha invitato a “portare ovunque, con umiltà e gioia, il Signore Gesù: nella nostra città di Roma, nelle nostre famiglie, nelle relazioni e nei quartieri, nella società civile, nella Chiesa, nella politica, nel mondo intero, specialmente là dove si annidano povertà, degrado, emarginazione”.