Le banche centrali stringono ancora: borse in rosso

Avvio di seduta incerto a Wall Street: Dow Jones in calo di un quarto di punto, debole anche S&P 500 mentre il Nasdaq resta piatto.

Le borse europee intanto si muovono tutte in territorio negativo: le decisioni assunte da varie banche centrali - dall'Inghilterra alla Svizzera, passando per la Norvegia - non sono apprezzate dai mercati. Tutti gli istituti centrali infatti proseguono con i rialzi dei tassi di interesse in modalità anti-inflazione: ai mercati questa stretta prolungata non piace.

A Piazza Affari resta sempre sotto i riflettori il titolo Tim (-1,8%), oggi protagonista di un vero testacoda: prima spiccava come il migliore del Ftse Mib, poi è crollato. Secondo il Financial Times, Vivendi, la compagnia francese azionista di Telecom Italia al 23,75%, sarebbe contraria alla vendita di Netco al fondo Kkr. Oggi il cda di Tim dovrebbe sostenere l'apertura di trattative esclusive con Kkr "aprendo un nuovo capitolo in una battaglia che va avanti da tempo sul futuro del gruppo attivo nel mobile e nella banda larga e fortemente indebitato".

Petrolio in deciso calo. Il greggio americano perde oltre il 2% e scivola sotto i 71 dollari al barile.