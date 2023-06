Le borse festeggiano l’approvazione dell’accordo sul debito Usa

L'accordo sull'aumento del tetto al debito americano - quindi per evitare che gli Usa restino senza soldi in cassa - è finalmente passato alla Camera dei Deputati: ora manca solo il Senato, comunque il default americano sembra davvero scongiurato.

Una "buona notizia per il popolo americano e l'economia" ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden.

E' quello che attendevano gli investitori di tutto il mondo.

In Europa apertura positiva, in particolare partenza sprint per Piazza Affari in rialzo dell'1,02%, seguita da Parigi a +0,90% e Francoforte a +0,80%, mentre Londra si limita a +0,33%.

Dopo un avvio debole, hanno imboccato la via dei rialzi anche le borse asiatiche, che hanno cambiato rotta dopo il voto americano. Tokyo ha chiuso a +0,84%.

L'euro prosegue debole e si scambia a 1,0678.