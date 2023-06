Le Famiglie Arcobaleno aprono il Pride di Milano 2023

In tutto ci sono circa una trentina di carri, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, c'è poi la CGIL. Sul carro del Pd ci sono volantini con la scritta "Se per caso cadesse il governo io mi sposto un po' più in là". E la premier Giorgia Meloni è ritratta in un altro carro ritratta come una delle protagoniste della serie Tv The Handmaid's Tale, con la scritta 'Prejudice'.

Sono state le Famiglie Arcobaleno e Arcigay ad aprire la manifestazione del Pride 2023 di Milano . In testa al corteo, partito intorno le 16 da piazza della Repubblica, il trenino che ospita le famiglie omogenitoriali che dall’evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza di ieri del tribunale di Milano.

Giugno è il mese in cui si celebra l'orgoglio Lgbtqia+, in tutto il mondo.

Quello di oggi a Milano e in altre città italiane è il primo Pride da quanto si è insediato il governo guidato da Giorgia Meloni. "Sicuramente è un anno che ha riportato alle cronache l'emergenza per i diritti lgbt e di tutte le minoranze. Quest'anno più di sempre ci ricordiamo che il Pride è un atto politico per la nostra comunità e per tutte le minoranze discriminate. Oggi è importante essere qui per testimoniare che Milano e la nostra comunità ci sono". Così Alice Redaelli, presidente del Cig Arcigay Milano, parlando coi cronisti in attesa della partenza del corteo del Milano Pride.

Sul carro lo striscione "Ogni passo è una rivoluzione". "La cronaca - aggiunge commentando le recenti decisioni del tribunale di Milano e la linea del governo sulla Gpa - ci restituisce un panorama preoccupante per migliaia di bambini che già esistono nel nostro paese e che hanno diritto a una vita serena. La strumentalizzazione che viene fatta da questo governo è ideologica, alla gpa ricorrono per l'80% coppie eterosessuali, il fatto che se ne parli solo in contesto lgbtq vuol dire che forse il problema per queste forze nazionali e che ci siano due mamme e due papà, non tanto la pratica in questione".