Le reazioni internazionali al caos Russia. Blinken chiama gli alleati, Erdogan: sto con Putin

La rivolta dei mercenari Wagner in Russia crea fibrillazioni nella comunità internazionale e negli alleati contro la guerra in Ucraina. Si guarda alla crisi scatenata dal capo delle milizie Yevgeny Prigozhin come un segnale di debolezza all'interno del Cremlino. Il Dipartimento di Stato americano riferisce che gli Stati Uniti stanno lavorando "in stretto coordinamento con i loro alleati" sulla situazione in Russia per quello che sembra prefigurarsi come un colpo di Stato ai danni dell'attuale presidenza russa, con Prigozhin che ha già minacciato una guerra civile senza precedenti. Il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina "non cambierà", "gli Stati Uniti rimarranno in stretto contatto con alleati e partner mentre la situazione in Russia continua a evolversi", ha detto Antony Blinken dopo aver parlato con i ministri degli esteri del G7 e con l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera Joseph Borrell che a sua volta ha sentito i ministri degli Esteri del G7: "Mi sto coordinando e ho attivato il centro di risposta alla crisi", ha detto. Londra mobilita il comitato Cobra (Cabinet Office Briefing Rooms) ovvero il comitato strategico del governo britannico, istituito per rispondere alle crisi nazionali o regionali. La riunione d'emergenza fa seguito alle dichiarazioni del primo ministro Rishi Sunak, che aveva espresso la sua intenzione di parlare con gli alleati ed esortato le forze in campo ad essere responsabili e a proteggere i civili.

"La debolezza della Russia è evidente. È debolezza su vasta scala. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, dolore e problemi avrà in seguito", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky apprendendo della minaccia di una guerra civile nella Federazione russa. Massima attenzione anche da parte del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz che seguono costantemente l'evolversi della situazione. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della crisi in Russia e ha tenuto un vertice con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Esteri, Difesa e intelligence in coordinamento con Palazzo Chigi stanno analizzando lo scenario, in costante contatto con gli alleati della Nato e dell'Unione europea. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Il fronte russo è in difficoltà ma non tocca a noi interferire. Noi non siamo in guerra con la Russia", ha detto il capo della Farnesina. "Siamo in collegamento con le nostre ambasciate, con i governi alleati, con i paesi del G7" e per quanto riguarda i 5600 italiani residenti in Russia, Tajani ha escluso evacuazioni intempestive: "Non è il momento di parlare di evacuazione, nessun paese è arrivato a questo. Non ci sono pericoli". Questo mentre arrivano indiscrezioni sulla fuga di alcuni oligarchi russi dalla Federazione.

(GettyImages) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin