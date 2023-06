L'eredità di Borges dopo la morte della vedova, ai cinque nipoti il patrimonio dell'autore argentino

“Oggi inizia una nuova tappa nell'opera di Borges, nell'amministrazione dei diritti dell'opera di Borges e nella diffusione di quell'opera” ha dichiarato a La Nacion Fernando Soto, avvocato e amico di María Kodama, oltre a essere colui che ha dato il via alla “saga” giuridico-letteraria all'inizio di aprile, quando aveva chiesto alla giustizia di avviare il processo di successione, in assenza di testamento. Gli eredi sembrano intenzionati a nominare un esecutore delle opere di Borges e Kodama. I cinque nipoti intendono, inoltre, sostenere il lavoro della Fondazione Internazionale Jorge Luis Borges, creata da Kodama nel 1988.

“Alla Fondazione siamo molto felici che l'opera di Borges non sia passata allo Stato argentino o alla Città di Buenos Aires, ma sia nelle mani dei parenti di María Kodama” ha precisato l'avvocato Soto. “Sono soddisfatto che i nipoti di María abbiano dimostrato un ottimo atteggiamento, molto prudente e di totale collaborazione con la Fondazione” ha aggiunto il legale. “A loro volta, troveranno molto utile la nostra collaborazione, con la nostra conoscenza degli aspetti legali e tecnici e quella degli esperti dell'opera di Borges”.

Per quanto riguarda l'ingiunzione presentata da Federico Pinedo, Eduardo Tallarico, Adolfo Tamini e José Luis Ibarzabal, in cui si chiedeva che i beni personali di Borges (non i diritti sull'opera) entrassero a far parte del “patrimonio culturale” della città di Buenos Aires, essa rimane in vigore, sebbene sia stata impugnata dagli eredi e da Soto.