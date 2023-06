Lettura: nei bimbi migliora lo sviluppo del cervello, negli adolescenti le performance cognitive

Leggere per piacere sin da bambini fa bene alla salute mentale e alle prestazioni cognitive in adolescenza. A rivelarlo è uno studio condotto da esperti delle università di Cambridge e Warwick che mostra come i bambini che iniziano a leggere per piacere fin da piccoli tendono a ottenere risultati migliori nei test cognitivi e a godere di una migliore salute mentale una volta entrati nell'adolescenza.

I ricercatori hanno scoperto inoltre che 12 ore alla settimana è la quantità ottimale di lettura e che questa sana abitudine si collega a una migliore struttura cerebrale.

Lo studio

Il team ha analizzato un'ampia gamma di dati, tra cui test cognitivi, valutazioni mentali e comportamentali ma anche scansioni cerebrali, confrontando i giovani che hanno iniziato a leggere per piacere in età relativamente precoce con quelli che hanno iniziato a farlo più tardi dei nove anni o che non leggono proprio.

Le analisi hanno controllato molti fattori, tra cui lo status socio-economico. Metà del campione aveva trascorso tra i tre e i dieci anni a leggere per piacere.

Pubblicato sulla rivista Psychological Medicine, lo studio ha coinvolto oltre 10.000 giovani adolescenti.

I risultati

"La lettura è collegata a importanti fattori di sviluppo nei bambini, migliorando la loro cognizione, la salute mentale e la struttura cerebrale, che sono pietre miliari per l'apprendimento e il benessere futuri", ha spiegato l'autrice del lavoro Barbara Sahakian, docente di neuropsicologia clinica presso il dipartimento di Psichiaria e ricerca medica dell'Università di Cambridge.

Il team ha riscontrato un forte legame tra la lettura per diletto in età precoce e una buona performance nell'adolescenza a test cognitivi che misuravano fattori quali l'apprendimento verbale, la memoria e lo sviluppo del linguaggio, nonché nei risultati scolastici.

I piccoli lettori, da adolescenti presentano un migliore benessere mentale, mostrando meno segni di stress e depressione, oltre che un'attenzione migliore e meno problemi comportamentali come l'aggressività.

I bambini che hanno iniziato prima a leggere per piacere, durante l'adolescenza infine tendono anche a trascorrere meno tempo davanti a schermi di TV, smartphone o tablet e a dormire più a lungo.