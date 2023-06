Linate è il miglior aeroporto d'Europa tra gli scali sotto i 10 milioni di passeggeri annui

L'aeroporto di Milano Linate è il “migliore d'Europa” nella categoria degli scali tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri. Lo ha stabilito il Consiglio internazionale degli aeroporti (Aci), associazione che rappresenta 500 scali di 55 Paesi in Europa. Tra gli elementi che hanno contribuito al riconoscimento – si legge in una nota – “l'importante lavoro svolto negli ultimi anni sul tema della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale”.

In particolare, lo scalo è ora raggiungibile con la metropolitana, ha scelto l'impiego di carburanti alternativi come il Saf, il carburante sostenibile per gli aerei e l'idrogeno ed ha avviato l'Urban Air Mobility (Mobilità aerea urbana) con Enac ed Enav. Milano Linate ha inoltre conseguito il livello “4+” dell'Airport Carbon Accreditation e si è impegnato al conseguimento di zero emissioni nel 2030, con 20 anni di anticipo rispetto a quanto prefissato dal settore aeroportuale europeo.