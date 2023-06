L'incidente a Casal Palocco: si indaga sui video contenuti negli smartphone degli youtuber nel Suv

Dopo le perquisizioni nelle case dei ventenni coinvolti nell'incidente, in queste ore l'inchiesta si sta concentrando sui video registrati dalle telecamere in funzione nella zona di Roma Sud dove è avvenuto lo scontro fatale e su quelli contenuti nei dispositivi dei ragazzi, sequestrati dagli inquirenti: smartphone e videocamere. In particolare la Procura di Roma ha affidato una consulenza sui telefonini dei cinque ventenni che erano a bordo del bolide blu con l'obiettivo di verificare se sul cellulare di Mattia Di Pietro ci siano filmati girati durante l'impatto, nella fase precedente, o anche successiva.

Il pm titolare dell'indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati per i reati di omicidio stradale e lesioni Matteo Di Pietro , il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini, ha affidato l'esame autoptico al policlinico di Tor Vergata. Solo dopo, e quindi all'inizio della settimana prossima, verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con l'esequie.

Mentre non si ferma il via vai di gente a Casal Palocco per portare un fiore nel luogo dove Manuel Proietti, 5 anni, ha perso la vita, dopo che una Lamborghini a bordo gli youtuber del collettivo TheBorderline ha travolto la Smart guidata dalla mamma del bambino, i magistrati attendono i risultati dell'autopsia sul corpo della piccola vittima.

Sui social e per le strade del quartiere romano a due passi dal mare l'indignazione è tanta, così come i testimoni che ancora sono increduli rispetto alla tragedia avvenuta: "Qui li conoscono tutti quei ragazzi - dice una signora, madre di un ragazzino di 10 anni - e proprio la sera prima della tragedia li avevo visti passare a bordo della Lamborghini e mi ero chiesta come fosse possibile che ragazzi così giovani potessero guidare una macchina che va così veloce".

Indignazione e preoccupazione espressa anche dal Consiglio Nazionale dei Giovani per mezzo della presidente Maria Cristina Pisani: "Con profondo cordoglio e vicinanza, esprimo, a nome del Consiglio Nazionale dei Giovani, il nostro affetto alla famiglia del piccolo Manuel, tragicamente strappato alla vita nel brutale incidente di Casal Palocco", afferma.

"Pochi giorni fa, un evento sconvolgente ha scosso l'Italia. Non si tratta di un semplice incidente stradale - aggiunge Pisani - ma di un segnale d'allarme che richiede un'azione immediata sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità individuale. Un campanello d'allarme che evidenzia la necessità urgente di un cambio radicale nella nostra cultura digitale e sociale, e di un confronto su come comportamenti rischiosi sui social stiano diventando normali, influenzati anche dalla loro eccessiva visibilità".

"Alcuni elementi che emergono sono sconcertanti. Il comportamento di questi giovani, che sembrano disposti a tutto pur di ottenere 'like' sui social media, non è però rappresentativo della stragrande maggioranza dei nostri ragazzi e ragazze. Non va - prosegue la Presidente del Cng - sottovalutato questo fenomeno che è, purtroppo, certificato anche dallo studio del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità che ha rivelato che il 6,1% degli studenti tra 11 e 17 anni, circa 243.000 ragazzi, ha partecipato almeno una volta a una sfida social pericolosa".

Intanto la bufera mediatica scatenatasi sul caso travolge, non solo il collettivo di youtuber da 600 mila followers, ma anche familiari e persone a loro vicine. Tra queste la fidanzata di Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale. La ragazza ha deciso di chiudere i suoi profili social per le troppe minacce ricevute. Lo ha annunciato la stessa giovane in un post, precisando di non aver nulla a che fare con lo schianto.