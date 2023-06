L'Iran presenta Fattah, il nuovo missile supersonico

Ieri, il capo della diplomazia Usa, Antony Blinken, ha ribadito che l'amministrazione Biden considera l'Iran come la principale minaccia per Israele e che non permetterà mai a Teheran di conseguire l'arma nucleare: "Se l'Iran rifiuta la strada della diplomazia, allora, come il presidente Biden ha chiaramente indicato in più occasioni, non escluderemo alcuna possibilità per assicurare che l'Iran non ottenga armi nucleari", ha assicurato Blinken, durante un discorso nella capitale statunitense alla lobby pro-israeliana Aipa.

Lo scorso 25 maggio, l'Iran aveva presentato la quarta generazione di un altro missile balistico Khorramshahr, denominato Kheibar. Secondo i dati riferiti dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA, il nuovo missile a combustibile liquido, con una gittata di 2.000 chilometri, sarebbe stato in grado di raggiungere Israele.