L'Italia di mister Nunziata affronta in una sfida storica la Corea del Sud

Gli Azzurrini sono pronti a scendere in campo per la semifinale del Mondiale. Per la terza volta consecutiva l'Italia disputerà una semifinale dei Mondiali Under 20. In Argentina i ragazzi di Carmine Nunziata proveranno a ottenere la prima finale della storia. Si gioca a La Plata, nello stadio Diego Armando Maradona, ma i primi a scendere in campo saranno Uruguay e Israele che apriranno le semifinali alle ore 14.30 locali, 19.30 per noi. Poi alle 23 toccherà agli Azzurri, tutti i tifosi sintonizzati su Rai2 che trasmetterà l'incontro in diretta.

L'avventura dell'Italia under 20 di mister Nunziata è approdata alle semifinali dei Mondiali Under 20. Gli Azzurrini se la vedranno con la Corea del Sud, ultimo ostacolo prima della finale. I coreani hanno sconfitto la Nigeria contro cui gli italiani hanno perso l'unica partita - 0-2 - del campionato iridato. Per il resto Casadei e compagni hanno vinto quattro gare segnando 11 gol e subendone 6.Gli Azzurri si sono guadagnati sul campo il ruolo di favoriti in questo match. Vittoria straordinaria all'esordio contro il Brasile, battuto 3-2, bis non semplice nei quarti contro un'altra nazionale molto accreditata come l'Inghilterra per 2-1. Ultima perla, la vittoria contro i colombiani per 3-1. Insomma, i ragazzi di Nunziata ci credono ed è del tutto lecito puntare alla vittoria finale.

Italia: Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia, Giovane, Prati, Casadei, Baldanzi, Esposito, Ambrosino

Un cammino importante anche quello della Corea che, non ha mai perso: tre vittorie e due pareggi, protagonista del girone F della prima fase dove ha battuto la Francia nella sua partita d'esordio. Una squadra che ha mostrato il suo valore tecnico nell'arco di tutto il mondiale, superando di misura per 2-1 i transalpini, pareggio con Honduras 2-2, e Gambia 0-0. La vittoria con l'Ecuador per 3-2 ha portato i coreani nei quarti dove hanno avuto la meglio sugli africani della Nigeria (1-0).

Corea del Sud: Kim Joon-Hong, Kim Ji-Soo, Choi Seok-Hyun, Bae Seo-Joon, Park Chang-Woo, Lee Sung-Woon, Lee Chan-Ouk, Kang Sang-Jun, Lee Young-Jun, Kang Seong-Jin, Kim Yong-Hak