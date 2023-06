Ieri uscendo dalla redazione di RaiNews.it la collega che stava seguendo la scomparsa di Giulia mi ha detto “Tra poco la trovano”. Chi ? Cosa? “Stanno restringendo le ricerche e vedrai che troveranno il cadavere”. Lo sapevamo tutte, l'hashtag che stamattina è diventata Trend Topic #losapevamotutte ha fatto incontrare sui social migliaia di donne, di ragazze. Per chi non ha dimestichezza con i social queste parole “tutte attaccate” , ma chiare e comprensibili, dimostrano l'amarezza e il dolore di fronte all'ennesimo femminicidio. Il femminicida, l'assassino, ha ucciso anche il bambino che Giulia stava portando in grembo. “Non è mio diceva” la terrificante difesa, la negazione di una paternità, una frase che per lui, l'assassino, in qualche modo giustifica il suo "Impulso". Luciano di Samosata raccontava, attraverso un antico mito di molti secoli prima della nascita di Cristo, che nella Mezzaluna Fertile, quello che adesso chiamiamo Medio Oriente, fu sancita la separazione tra il grande potere che avevano i sacerdoti e i poteri di un Re. Ai sacerdoti il potere spirituale rinunciando alla progenie, ai Re il potere temporale assoluto assicurando la continuità attraverso la propria discendenza. Il figlio, l'erede, tanto importante anche nella nostra società, il cercare di essere “Immortali”. Per secoli il corpo della donna è stato considerato “il contenitore dell'erede” con cui gli uomini consacravano il proprio potere genitoriale. E' arrivato poi anche l'amore, la cura, e soprattutto il desiderio condiviso di essere genitori. Ma in questo tipo di femminicidio, il corpo della donna fa paura, troppo il potere che lei porta dentro di sé, troppo il potere che conserva dopo. E così l'assassino uccide la futura madre, perché un impedimento a fare “quello che gli pare” ad “essere libero”. Una “libertà” che non contempla il futuro, ma solo il presente, la necessità più becera dell'"Oggi". E così tanti i casi anche in cui il femminicida uccide anche i figli che non riconosce come “propri” per negare la possibilità di condivisione.

Alessandro Impagnatiello voleva continuare ad “essere libero” a postare sui social la sua abilità nel preparare cocktail, aperitivi, a fare la corte alle donne, come se se non ci fosse un domani. Un'ossessione che “scalda” la vita del femminicida, gli fa assaporare non tanto il futuro, ma la libertà del proprio presente. Un presente che non si può condividere “donando il proprio seme” per una progenie che può essere solo, nella sua mente, uno "scomodo intralcio". Un figlio di sei anni, per Alessandro, avuto da una ex compagna, era già un “di troppo”. Si nega la genitorialità e l'annullamento dell'ostacolo sembra la scappatoia più facile.