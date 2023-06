Lo spagnolo Alcaraz domina Tsitsipas in tre set

Sarà Carlos Alcaraz a sfidare il serbo Novak Djokovic nella semifinale della parte alta del tabellone del Roland Garros. Il campione spagnolo, numero 1 della classifica mondiale e del seeding, si è imposto nel secondo quarto di finale sul greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 5 del torneo. Vittoria in tre set con il punteggio di 6-2 6-1 7-6. I primi due set non hanno avuto storia, lo spagnolo ha ceduto mentalmente solo nel terzo set arrivato al tie break, ma Tsitsipas non ce l'ha fatta. Troppo forte il numero 1, palle giocate sempre sul rovescio del greco che ha avuto molte difficoltà, il 44% delle palle ricevute sul suo colpo più debole. C'è da dire che lo spagnolo ha giocato il match perfetto, a suo dire il più bel match in carriera.

Le parole dello spagnolo in conferenza stampa: “Oggi tutto quello che facevo in campo sembrava semplice, mi sentivo sempre a mio agio e sentivo che ogni colpo che facevo andava proprio dove volevo. La considero una delle partite più belle di tutta la mia vita e l’unica cosa a cui ho pensato è stata rimanere concentrato per evitare errori. Contro giocatori così perdere la concentrazione per qualche minuto ti porta a soffrire ed è quello che è successo nel finale della partita. Stavo per perdere il terzo set e penso che questo possa aiutarmi in semifinale. Mi è piaciuto molto giocare oggi e mi piace vedere come tutti vogliono vedere le mie partite. Vorrei continuare a ispirare molte persone ad appassionarsi a questo sport”.



Molta sicurezza, gioca il suo tennis : “In questo momento mi sento uno dei migliori al mondo e penso di dimostrarlo con il mio livello. Ho un’enorme fiducia in tutti gli aspetti del gioco e mi sento benissimo sia fisicamente che mentalmente. Per me è fantastico essere in una semifinale del Grande Slam contro Novak. Ricordo di aver visto tutti i suoi duelli contro Rafa qui a Parigi e quando li ho visti in televisione mi sono detto che un giorno sarei stato io lì a dare battaglia. Fortunatamente, quel giorno è arrivato, quindi questo è un sogno che si avvera. Cercherò di imporre il mio stile di gioco e fare una grande partita”.