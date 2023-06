L'omicidio a Senago, l'avvocato della famiglia di Giulia: "I genitori da subito temevano il peggio"

L' epilogo più tragico nella vicenda di Giulia Tramontano è stato quello che, da subito, i familiari hanno temuto.

A rivelarlo è Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato dai genitori di Giulia per gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici nella casa dove la giovane è stata uccisa da Alessandro Impagnatiello e l'autopsia.

"La famiglia di Giulia fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa", ha spiegato all'Ansa il legale, aggiungendo che i familiari non hanno nominato alcun consulente di parte, affidandosi a quelli del pm.

Intanto è stato reso noto che l'autopsia su Giulia Tramontano, uccisa mentre era incinta al settimo mese, si terrà venerdì mattina . Domani si svolgerà invece il sopralluogo degli inquirenti nell'appartamento di Senago in cui la coppia viveva, dove - secondo quanto ammesso dallo stesso Impagnatiello - la sera di sabato 27 maggio si è consumato l'omicidio.

Il governo pensa a potenziare la prevenzione

La tragica fine di Giulia Tramontano è una spinta, già in queste ore, per il governo a riflettere sul potenziamento delle norme vigenti a protezione delle donne vittime di violenza. In una intervista alla Stampa dopo il femminicidio di Senago, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato: "L'obiettivo è evitare che la violenza" sulle donne "o addirittura l'omicidio sia commesso. Le pene severe servono, sono necessarie ma non riportano in vita la vittima e non esauriscono il problema. Per quanto di competenza del Viminale, stiamo ipotizzando un rafforzamento delle misure di prevenzione personali a partire dall'ammonimento nei confronti degli autori delle condotte violente e di informazione alle vittime, estendendo le possibilità e i casi di intervento del questore".

"Con i colleghi di governo, in particolare con i ministri Nordio e Roccella -ha proseguito Piantedosi- stiamo lavorando a una ipotesi di intervento normativo da portare all'attenzione di uno dei prossimi Consigli dei ministri. Ma non ci limiteremo a questo: serve - precisa - un'azione più collegiale. Quando il governo interverrà, in Parlamento ci sarà l'opportuno confronto tra le forze politiche. Sono sicuro che non mancherà un concreto spirito di condivisione e collaborazione".

Per Piantedosi "è importante comunicare alle donne vittime di abusi la presenza dei centri antiviolenza che operano sul territorio, mettendole in contatto con queste strutture", mentre nei confronti degli uomini si pensa "innanzitutto al potenziamento dell'uso del braccialetto elettronico nel caso in cui l'autorità giudiziaria decida l'adozione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nei confronti dei soggetti indiziati di delitti, consumati o tentati, nell'ambito della violenza di genere e domestica".